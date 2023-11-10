الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض شخصين لحيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر بقصد الاتجار بمحافظة الجيزة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر"، سلاح أبيض، مبالغ مالية. 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مخدري الآيس والبودر الاتجار محافظة الجيزة المواد المخدرة

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