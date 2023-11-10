الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى بكنيسة مارجرجس بالمنوفية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

دعت كنيسة مارجرجس بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بقيادة القمص ويصا باقي راعي الكنيسة، لمؤتمرٍ حاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر جميع أطياف الشعب من مسلمين ومسيحيين وقيادات شعبية وسياسية وعامة، كما حضر نيافة الأنبا بنيامين مطران كرسي المنوفية، والنائب محمود فريد شرارة عضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء جعفر عضو مجلس النواب، وعمد ومشايخ قرى مركز الشهداء، والعديد من الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر الحاشد بساحة الكنيسة، الآلاف من المواطنين، كما قدَّم الأطفال عروضًا وطنية وغنائية مبهجة، ودعا القمص ويصا باقي راعي كنيسة مارجرجس، الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم.

وأكد القمص ويصا باقي أن آلاف الحضور أعلنوا، اليوم، عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "إننا نقف خلف الرئيس السيسي، وعقدنا هذا المؤتمر لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة". 

محافظة المنوفية كنيسة مارجرجس القمص ويصا باقي مؤتمر حاشد بالشهداء لدعم الرئيس دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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