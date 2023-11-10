الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف أسوان" تطلق قافلة دعوية جديدة بقرية المنشية (صور)

سلسلة القوافل الدعوية
سلسلة القوافل الدعوية

أطلقت، اليوم الجمعة، مديرية أوقاف أسوان،  قافلة دعوية جديدة، تحت رعاية وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى قرية المنشية بإدارة المنشية التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان. 

جاء ذلك فى إطار سلسلة القوافل الدعوية التي تقوم بها مديرية أوقاف أسوان من خلال توجيهات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف. 

وجاءت القافلة الدعوية تحت قيادة الشيخ حنفي دياب، وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات المديرية والإدارات وعدد من الخطباء والوعاظ. 

خطبة الجمعة 

وأدى الشيخ حنفي دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب بالمنشية، وذلك بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية والدينية ولفيف من الجمهور. 

وكان عنوان الخطبة عن "أبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، والتي أوضح خلالها أن الله خلق الناس من نفس واحدة وحثهم الله ورسولنا الكريم علي التراحم والإنصاف والعدل والتعايش السلمي دون تميز أو تفريق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم لآدم وآدم من تراب".

سلسلة القوافل الدعوية
سلسلة القوافل الدعوية
سلسلة القوافل الدعوية
سلسلة القوافل الدعوية
سلسلة القوافل الدعوية
سلسلة القوافل الدعوية
سلسلة القوافل الدعوية
سلسلة القوافل الدعوية

IMG-20231110-WA0026
IMG-20231110-WA0026
IMG-20231110-WA0024
IMG-20231110-WA0024
قافلة دعوية جديدة قرية المنشية خطبة الجمعة مسجد الأمام على بن أبى طالب مديرية أوقاف أسوان

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