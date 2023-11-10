الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى: "بيت مصر" بباريس يمثل التاريخ المصرى

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع "بيت مصر"، والذي تم افتتاحه بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، مشروع متميز يعبر عن الأصالة والمعاصرة، بمعنى أنه يمثل التراث والتاريخ المصري خصوصا الحضارة الفرعونية وتم تطويره بأسلوب يتماشى مع تكنولوجيا العصر الحديث. 

وقال الدكتور عاشور - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس- إن هذا المشروع أخذ من الأصالة والتاريخ العناصر المعمارية القديمة ولكن تم تطويرها بتكنولوجيا بنائية حديثة، مضيفا أن ذلك يمكن رؤيته بوضوح، حيث إن وجهة المبنى تدل على الهوية المصرية حتى المدخل كأنه مدخل معبد فرعوني ولكن تم البناء بمواد وأدوات تكنولوجية حديثة. 

وأضاف أنه تم افتتاح "بيت مصر" ليكون مقصدا لإقامة الطلاب المصريين المسجلين في مرحلة الدراسات العليا في جامعات العاصمة الفرنسية باريس، وتم بناؤه بأسلوب عصري يراعي الاستدامة والعمارة الخضراء واحترام البيئة المحيطة، حيث أنه يحتضن أقدم شجرة موجودة في المدينة الجامعية ولم يتم ازالتها وبالتالي جميع الغرف تطل على هذه الشجرة، وكأن المبنى يحتضن الطبيعة. 

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى التصميم الذي يتميز به المبنى، قائلا: "هذا المبنى به العديد من المميزات من بينها الفناء الذي يتشارك، ويطل عليه كل غرف المبنى مع منظر رائع أمام الشجرة الكبيرة بداخله وهو ما يدل على الاستدامة والعمارة الخضراء مع وجود الهوية المصرية بأسلوب حديث، وهذا هو مفهوم الاصالة والمعاصرة".

وقال إن إدارة البيت حريصة على وجود نوع من التجانس والتفاهم والتكامل بين الطلاب وبعضها البعض (حيث إن البيت ليس فقط للطلبة المصريين، وإنما أيضا للطلبة الأجانب بنسبة 70% للمصريين و30% للاجانب وفقا للوائح الداخلية للمدينة الجامعية).

وأضاف أن البيت يعد مركزا سكنيا ترفيهيا وثقافيا ويحتضن شجرة كبيرة قديمة متواجدة في الفناء الداخلي للدور الأول ويمكن لكل الطلبة أن يروا الطبيعة من داخل المبنى، وأيضا صالة رياضة ومركز رعاية طبية وقاعة مؤتمرات مع وجود مكان مفتوح بالدور الاخير يطل على معالم العاصمة الفرنسية باريس الرائعة، لذلك أكد الوزير "هذا مكان ترفيهي وبه خدمات كثيرة وتعليمية وتثقيفية ورياضية عديدة ". 

وقد فاز هذا المشروع "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين، المعروفة باسم الشارة الذهبية، من ناحية التصميم والتنفيذ والمتابعة لعام 2023، وذلك تتويجا لجهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالتعاون مع السفارة المصرية بباريس، للخروج بهذا المشروع بالصورة التى تليق بمصر. 

الحفاظ على الهوية المصرية 

وحصل المشروع على هذه الجائزة، لأنه رُوعى فى تصميمه وتنفيذه المعايير العالمية والأوروبية، والحفاظ على الهوية المصرية فى الشكل، حيث تم استخدام نفس الخامات المُستخدمة فى فن العمارة الفرعونية، بالإضافة لتجهيز البيت بأثاث تم تصميمه فى مصر، وروعى فيه استخدام نفس الخامات التى كان يستخدمها المصرى القديم، وتجهيزه بأحدث الوسائل السمعية والبصرية والتقنية، وفقا لرابطة المعماريين الفرنسيين.

وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح "بيت مصر"، أعرب الدكتور عاشور عن فخره بتواجد هذا المبنى داخل المدينة الجامعية الدولية بباريس، فهو بذلك يلعب دورا فعالا في تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، وخاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا ضرورة هذا "التعاون للنمو الفكري والثقافي لمجتمعاتنا". 

وقال: "هذا ليس مجرد مبنى وإنما هو رمز للصداقة والتعاون بين بلدينا، ونحن نفتخر بما حققناه معا ونتطلع إلى رؤية مؤسسة استثنائية للأجيال القادمة". 

txt

رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى وزير التعليم العالى بجنوب السودان لبحث التعاون المشترك

txt

وزير التعليم العالي يُثمّن مبادرة الرئيس السيسي تقديم 100 منحة لدعم شباب العالم الإسلامي

وأعرب عن شكره وامتنانه لكل من شارك في تنفيذ هذا المشروع من الجانبين المصري والفرنسي، وخاصة إدارة المدينة الجامعية الدولية لتعاونها مع فريق المشروع طوال فترة تنفيذه، والتي كان لها دور فعال في ضمان نجاح هذا المشروع، كما قدم الشكر لفريق إدارة المشروع وكل الشركات العاملة به، كما أعرب عن شكره وامتنانه للسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس على جهوده الكبيرة لجعل هذا المشروع حقيقة على أرض الواقع. 

من ناحية أخرى، صرح وزير التعليم العالي بأنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين جامعة "ليون 3 " وجامعات موجودة في شمال البحر الأبيض المتوسط بداية من مرسى مطروح حتى العريش وبورسعيد مرورا بالاسكندرية والعلمين وسوف تصبح جامعة الإسكندرية مثل الجامعة الأم وسوف تشرف على هذا التعاون.

وأضاف أن هذه اتفاقية متميزة مع جامعة ليون في برامج في مجالات عديدة منها الحقوق أو علوم الحاسبات وغيرها "وهي نقلة جديدة في التعاون والتفاهم والتكامل مع الجامعات الفرنسية".

وزير التعليم العالي بيت مصر المدينة الجامعية الدولية بباريس العناصر المعمارية القديمة الاستدامة والعمارة الخضراء

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يُثمّن مبادرة الرئيس السيسي تقديم 100 منحة لدعم شباب العالم الإسلامي

رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى وزير التعليم العالى بجنوب السودان لبحث التعاون المشترك

الأكثر قراءة

مران الأهلى.. الفريق ينهى استعداده لمواجهة الجونة فى الدورى

حورية فرغلى تجرى عملية جديدة فى الأنف: "الوحدة أشد أوجاعى"

الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

الرئيس السيسى وأمير قطر يبحثان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء فى غزة

الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس