رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي ووزير التعليم العالي بجنوب السودان لبحث التعاون المشترك

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، مع الدكتور جبريل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة، فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية.

بحث تحديد ميعاد التوقيع على الاتفاقية الإطارية لبدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان

وأشار بيان صادر عن جامعة الإسكندرية اليوم، أن رئيس جامعة الإسكندرية ووزير التعليم العالي بجمهورية جنوب السودان، استعرضا بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق ببدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان، وأيضًا مراجعة بنود الاتفاقية الإطارية، تمهيدًا لتحديد ميعاد التوقيع عليها واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تشغيل الفرع بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة بالفرع.

كما ناقش الجانبان بعض المشاكل التي تواجه طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية، وسبل حل هذه المشكلات.

في سياق آخر، استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة أندريا نولان رئيس جامعة إدنبرة نابير الأسكتلندية والوفد المرافق لها، بهدف تطوير سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد "قنصوة" حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات الأسكتلندية فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة، مشيرًا إلى العلاقات الدولية لجامعة الإسكندرية مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع من خلال الدرجات العلمية المزدوجة والأبحاث العلمية والمشروعات البحثية المشتركة مع هذه الجامعات.

كما استعرض سبل دعم البحث العلمي عبر مبادرة دعم شباب الباحثين وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا Alexandria University Technology Park، ودور الجامعة كبيت خبرة أكاديمي للمجتمع الصناعي المحيط، ومشاركة الجامعة فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والتحضير لمؤتمر COP28، معربًا عن تطلعه لزيادة هذا التعاون فى مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومشاركة الآراء والخبرات فى مجال التعليم والبحث العلمي والابتكار والتدريب والدرجات العلمية المشتركة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.