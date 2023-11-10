فحص 1428 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة في دمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه خلال يوميِّ الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تم إطلاق قافلة بقرية أبوراشد بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٤٢٨ مواطنًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد ١٤ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٣١٢ تحليلًا معمليًا، وفحص ١٢ حالة بالسونار.

بدء العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن

وفي وقتٍ سابق، أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية وإشراف الدكتور عطية منصور، مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، فقد بدأ العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بجميع مكاتب الصحة بدمياط وعددها ٩١ مكتبًا بدلًا من الإصدارات الورقية المعتادة، وذلك بجانب إصدار شهادات الوفاة وشهادات الميلاد، في إطار الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية وتطوير المنظومة الآلية الموحدة وحوكمة جميع الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وميكنتها.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، أن هذه الخدمة تختصر وتسهل على المواطنين الإجراءات الورقية والمعاملات المستندية، وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة، مؤكدًا أن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل على تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة الحديثة وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.