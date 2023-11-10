الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفيون وإعلاميون يغلقون مكتب "نيويورك تايمز" احتجاجًا على انحيازها لإسرائيل

صحفيون وإعلاميون
صحفيون وإعلاميون

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على إغلاق إعلاميي وكتاب وصحفيي مكتب "نيويورك تايمز"، الأمريكية احتجاجا على سياستها المنحازة لإسرائيل.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو لهم خلال احتجاجهم، إذ رددوا هتافات مناهضة لتلك السياسة المنحازة لإسرائيل رغم ما بدر منها من جرائم حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

صحفيو نيويورك تايمز يرددون أسماء شهداء غزة 

وردد المتظاهرون أسماء شهداء غزة في مقر نيويورك تايمز احتجاجا على انحيازها لإسرائيل، مشيرين إلى أن مديري الصحيفة أيديهم ملوثة بدماء القتلى والمصابين في غزة.

ومن جانبه، قال وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، إننا نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "طرحنا أفكارا بشأن عدم التهجير القسري، للمدنيين بقطاع غزة".

وتابع: "يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مشددا على ضرورة القيام بالمزيد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

مكتب نيويورك تايمز أمريكا احتجاجات إسرائيل غزة

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