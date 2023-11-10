الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 فى حادث سير ببنى سويف

حادث سير
حادث سير

أصيب 3 اليوم فى حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية أنفسط بطريق الجيزاوية التابعة لمركز الواسطى ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية أنفسط التابعة لمركز الواسطى.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى.

واستقبل مستشفى الواسطى كلًا من خالد محمد عبدالغني على 43 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد جابر نجم أمين 30 سنة مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه محمود 22 سنة مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

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