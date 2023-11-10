الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يتفقد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات وروافع المياه

رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات وروافع المياه بالمدينة، وكذا أعمال إنشاء محطتى رفع صرف صحي وخطوط الطرد الخاصة بهما لتحسين خدمة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس، وأعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى بمنطقة بيت الوطن.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من تأهيل 8 خزانات علوية بكل التجمعات بالقاهرة الجديدة، مما يؤدي لاتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريبًا.

 

تأهيل المبانى وتنسيق الموقع والطرق والأرصفة 

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تأهيل المبانى وتنسيق الموقع والطرق والأرصفة داخل روافع ومحطات المياه بالمدينة، كما تم تجديد منظومة المحابس، داخل رافعى (4- 5) لمياه الشرب.

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رئيس " جهاز القاهرة الجديدة" يتفقد مشروع دار مصر ومشروعات الطرق بعدة مناطق بالمدينة

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يتفقد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات وروافع المياه

مؤكدًا أنه تم التشديد على مسئولي المحطات بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وغيرها، من أجل الحفاظ على تلك الأصول وأداء الخدمة بأعلى جودة.

مدينة القاهرة الجديدة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة كفاءة المحطات وروافع المياه تأهيل المبانى الطرق والأرصفة

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