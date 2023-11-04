السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس " جهاز القاهرة الجديدة" يتفقد مشروع دار مصر ومشروعات الطرق بعدة مناطق بالمدينة

رئيس جهاز القاهرة
رئيس جهاز القاهرة الجديدة خلال الجولة

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مشروع (كمبوند دار مصر القرنفل )، وذلك حرصًا على المتابعة الدورية لأحياء ومشروعات مدينة القاهرة الجديدة للوقوف  على مستوى( النظافة – الزراعة – والطرق )، يرافقه نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول. 

وخلال الجولة، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي،  ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة  داخل الكمبوند،  والمسطحات الخضراء بين العمارات، وايضًا الاهتمام بمرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد اى أعمال إصلاحات " مرافق - كهرباء – غاز.... الخ "،  مشددًا على ضرورة متابعة أى مخالفات بالكمبوند للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري والخصوصية للكمبوند. 

تطوير مدخل طريق غرب مديرية الامن بطريق السويس

و اختتم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الجولة بتفقد مشروعات الطرق ببيت الوطن بالامتداد الشرقى والتسعين الجنوبي  وبعض طرق التجمع الأول، حيث يتم تطوير مدخل طريق غرب مديرية الامن بطريق السويس. 

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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف موقف تنفيذ مشاريع الطرق بالامتداد الشرقي

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"القاهرة الجديدة": الانتهاء من مشكلتي الصرف الصحي ومحطة تنقية المياه بمنطقة الأندلس

وفي ذات السياق، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ استكمال منظومة إشارات المرور الخاصة بالمشاة بالمدينة، حيث يتم تركيب أول إشارة مرور للمشاة بالتسعين الشمالي أمام مبنى الجهاز.

رئيس " جهاز القاهرة الجديدة" يتفقد مشروع دار مصر ومشروعات الطرق بعدة مناطق بالمدينة

كما شدد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة،  على ضرورة سرعة استكمال تركيب الإشارات المرورية للمشاة تباعًا بجميع المحاور الرئيسية بالمدينة،  وبالأخص محور السادات بالتجمع الأول وباقى محاور المدينة طبقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع إدارة المرور بالقاهرة الجديدة وذلك حفاظًا على الأرواح. 

رئيس " جهاز القاهرة الجديدة" يتفقد مشروع دار مصر ومشروعات الطرق بعدة مناطق بالمدينة

من الجدير بالذكر أنه تم تركيب ( 5 ) إشارات مرورية للمشاة بمحور جمال عبدالناصر بالتجمع الخامس، وأيضا تركيب إشارة أخرى بمحور محمد نجيب بالتجمع الأول.

تنمية مدينة القاهرة الجديدة كمبوند دار مصر القرنفل عبدالرءوف الغيطي المسطحات الخضراء بين العمارات مخالفات بالكمبوند

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