"القاهرة الجديدة": الانتهاء من مشكلتي الصرف الصحي ومحطة تنقية المياه بمنطقة الأندلس

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ الرتوش الأخيرة من أعمال تنفيذ الحل الدائم لمشكلتي الصرف الصحي بمنطقة الأندلس والتي تخدم منطقة فيلات- عمارة –الكمبوندات الموجود بالمنطقة من محطة الصرف الصحي رقم 11 وخط الطرد الملحق بها.

يأتي ذلك تأكيدا لوعود رئيس جهاز القاهرة الجديدة خلال اجتماعاته المتعددة مع السكان بحل مشكلة طفح الصرف الصحي بحي الأندلس الأمر الذي يشوه المظهر الحضاري للمدينة.

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه

وفي سياق متصل، أعلن أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة وتم التنبيه بضرورة الاهتمام بالمحطة والعمل بأسرع وقت على حل المشكلة التي يعاني منها سكان دار مصر الأندلس، لافتاً إلى أنه جارى التجهيز لتنفيذ المناورة لحل المشكلة بشكل نهائي.

يذكر أن الطاقة التصميمية لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة 500 ألف متر مكعب يومياً كمرحلة أولى وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بنفس الطاقة ومخطط تنفيذ مرحلة ثالثة ليكون إجمالي انتاج المحطة (1.5 مليون م3/يوم). حيث تم التشغيل بعد الاستلام الابتدائي من خلال الشركة المنفذة وهي شركة الاسكندرية للانشاءات في 2017/3/27 وكان الانتاج الفعلي هو 170 ألف م3/يوم. - ثم تم إسناد التشغيل لشركة Cat في 2018/7/1 وكان الانتاج الفعلي في آخر العام يتراوح بين 280 ألف م3/يوم إلى 325 ألف م3/يوم.

وتتكون محطة التنقية من (3) طلمبات مياه عكرة الى المحطة (بتصرف م3 / ساعة) 2 طلمبه على مدار 24 ساعة و1 طلمبه بمتوسط 14 ساعة يوميا وتم الوصول الى أقصى طاقة منتجه ألف م3/يوم مياه مرشحة. (4 2و يتم تغذية المحطة من مأخذ المياه من على ضفاف النيل من المعادي من خلال عدد روافع مياه عكرة يتكون كل رافع من عدد (4) طلمبات كمرحلة اولى تصــــــــرف الطلمبة (2000 ل ث) اقصــي طاقة يمكن الوصول اليهـــا (500 ألف م 3 / يوم) ويختلف كل رافع عن الآخر في خط الطرد من (2200مم الى 2600مم) صلب

تتكون المرحلة الأولى من المحطة من موزع مياه عكرة يستقبل1.6 مليون م3/يوم. يتم توزيع المياه الى المرحلة بطاقة (500 ألف م3/يوم) من خلال خطي لكل مجموعة المروقات. يوجد عدد (2) مجموعة من المروقات تتكون كل مجموعة من عدد (4) بنظام البلسيتور ويوجد عدد (22) مرشح رملي وزلطي يوجدمباني الخدمات الكهربية والكيميائية واحواض الغسيل ونظام الروبة.

لكل مرحلة عدد (2) خزان (20 ألف م 3 أسفل المرشحات + 30 ألف م3/يوم خزان ارضي تم تنفيذها للمرحلة الأولى والثانية رافع المياه المرشحة مخطط له انتاج (450) ألف م 3/يوم على ثلاث مراحل تم تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة (150 ألف م3/يوم) بخط طرد قطر (1800 مم) الى مدينة القاهرة الجديدة.