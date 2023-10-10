الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ محطتي 11 و12 للصرف الصحي

رئيس جهاز القاهرة
رئيس جهاز القاهرة الجديدة

أجري المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، جولة تفقدية لبعض أعمال تنفيذ محطات الصرف الصحي بالمدينة والخطوط الملحقة بها.

تفاصيل تنفيذ أعمال محطة صرف الصحي 11 و 12 بالقاهرة الجديدة 

وتابع المهندس عبد الروؤف الغيطى رئيس الجهاز  الاعمال المتبقية من محطة الصرف الصحي رقم 11 وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الاندلس وإمتداد الاندلس الى محطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة ذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الاندلس

كما استكمل مسئولو جهاز القاهرة الجديدة ، الجولة التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال محطة الصرف الصحى بقطع أراضي بيت الوطن امتداد النرجس لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة الى محطة جنوب ال. مستثمرين وكذا محطة 4 ومحطة 2 بمشروع بيت الوطن.

واستمرت الجولة بتفقد اعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (انتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب يشمل المشروع محطه رفع بطاقة ٤٥٠ لتر ثانيه وخط طرد قطر ٦٠٠ملي متر وبطول ١٢٠٠ متر   وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحى الواردة لها من التجمع الثالث وتفادى المشاكل السابقة التي كانت تحدث بسببب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة .

وذكر مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، أنه تم تنفيذ أول مشروع محطة تنفية لمياه الشرب بالمياه القاهرة الجديدة والتي تعمل بطاقة أنتاجية تصل لنحو 500 الف متر مكعب يوميا ، موضحاً أن الجهاز التنفيذ لمشروعات المياه شرب ومحطات الصرف الصحي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تمكنت من الانتهاء من المشروع . 

 

 

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