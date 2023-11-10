ورش للعرائس والحرف اليدوية في ثاني أيام الأسبوع الثقافي بحلايب وشلاتين

واصل قصر ثقافة الشلاتين، فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف، لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوفمبر الحالي.

ورشة للتعريف وشرح أنواع العرائس

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الورش الفنية، فأقيمت ورشة "العرائس" للفنان شعبان أبو الفضل، وقام بتعريف وشرح أنواع العرائس، فمنها عرائس الماريونت والأراجوز والقفاز، وتحدث مع الأطفال عن عرائس المائدة، وعن الخامات والأدوات المستخدمة لتصنيع العرائس بالخطوات الأولية، وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من الأطفال.

تقديم ورشة للحكي الشعبي

واصلت الباحثة نهى الكاشف الحديث عن الأمثال الشعبية، من خلال ورشة الحكي الشعبي "حكاية مثل" فالأمثال تعبر عن مواقف مر بها الإنسان في الحياة ويؤخذ منها عبرة، وهي ثقافة شعبية تتواصل عبر الأجيال، وتحدثت الكاشف عن اصل الأمثال والمعنى المتعارف عليها، كما عقدت مقارنة بين المثل فى منطقة الشلاتين ومناطق الصعيد المختلفة، في نفس السياق تحدثت الباحثة فاطمة أحمد مع الأطفال عن بعض الحكايات من التراث الشعبي المتوارثة من الآباء والأجداد، وشاركت معهم بعض الألعاب الشعبية مثل الغاز عروستي.

في جانب الحرف اليدوية نفذت الفنانة شيرين عفيفي بورشة الحلي والإكسسوار، عدد من الأساور والسلاسل بتصميمات وألوان مختلفة، وتعرفت الفتيات على أنواع الخرز والخيوط المستخدمة، كما ناقشت "شيرين" معهم كيفية استغلال قدراتهم الفنية الإبداعية بتحفيزهم على إقامة عدد من المشاريع الصغيرة من المنزل، التي تساعد على تحسين المستوى المعيشي

ومن خلال ورشة النحت على الصدف، استمر الفنان جلال عبد الخالق، بشرح كيفية الرسم على الصدف بطريقة الغائر، ينتج عنه قطع فنية مميزة، كما واصل المدرب يوسف جلال فعاليات ورشة الريبوسيه "الطرق على النحاس" من خلال زخرفته والنقش عليه باستخدام أسلوب الغائر.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

ورش للعرائس والحرف اليدوية