الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش للعرائس والحرف اليدوية في ثاني أيام الأسبوع الثقافي بحلايب وشلاتين

ورش للعرائس والحرف
ورش للعرائس والحرف اليدوية

واصل قصر ثقافة الشلاتين، فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف، لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوفمبر الحالي.

قصور الثقافة تختتم الورشة التدريبية "كوني مؤثرة" (صور)

ورشة للتعريف وشرح أنواع العرائس 

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الورش الفنية، فأقيمت ورشة "العرائس" للفنان شعبان أبو الفضل، وقام بتعريف وشرح أنواع العرائس، فمنها عرائس الماريونت والأراجوز والقفاز، وتحدث مع الأطفال عن عرائس المائدة، وعن الخامات والأدوات المستخدمة لتصنيع العرائس بالخطوات الأولية، وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من الأطفال.

 تقديم ورشة للحكي الشعبي

واصلت الباحثة نهى الكاشف الحديث عن الأمثال الشعبية، من خلال ورشة الحكي الشعبي "حكاية مثل" فالأمثال تعبر عن مواقف مر بها الإنسان في الحياة ويؤخذ منها عبرة، وهي ثقافة شعبية تتواصل عبر الأجيال، وتحدثت الكاشف عن اصل الأمثال والمعنى المتعارف عليها، كما عقدت مقارنة بين المثل فى منطقة الشلاتين ومناطق الصعيد المختلفة، في نفس السياق تحدثت الباحثة فاطمة أحمد مع الأطفال عن بعض الحكايات من التراث الشعبي المتوارثة من الآباء والأجداد، وشاركت معهم بعض الألعاب الشعبية مثل الغاز عروستي.

txt

بروتوكول تعاون بين "قصور الثقافة" و"القومى للبحوث الاجتماعية" لتعزيز الوعى الثقافى

في جانب الحرف اليدوية نفذت الفنانة شيرين عفيفي بورشة الحلي والإكسسوار، عدد من الأساور والسلاسل بتصميمات وألوان مختلفة، وتعرفت الفتيات على أنواع الخرز والخيوط المستخدمة، كما ناقشت "شيرين" معهم كيفية استغلال قدراتهم الفنية الإبداعية بتحفيزهم على إقامة عدد من المشاريع الصغيرة من المنزل، التي تساعد على تحسين المستوى المعيشي

ومن خلال ورشة النحت على الصدف، استمر الفنان جلال عبد الخالق، بشرح كيفية الرسم على الصدف بطريقة الغائر، ينتج عنه قطع فنية مميزة، كما واصل المدرب يوسف جلال فعاليات ورشة الريبوسيه "الطرق على النحاس" من خلال زخرفته والنقش عليه باستخدام أسلوب الغائر.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

ورش للعرائس والحرف اليدوية
ورش للعرائس والحرف اليدوية
ورش للعرائس والحرف اليدوية
ورش للعرائس والحرف اليدوية
قصر ثقافة الشلاتين الأسبوع الثقافي وحلايب قصور الثقافة أبو رماد

مواد متعلقة

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته (فيديو)

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي لـ"الدستور": زيارة أمير قطر تجذب استثمارات جديدة لمصر

ضبط 4 فتيات ورجل لاتهامهم بممارسة الدعارة فى ناد صحى بهضبة الأهرام

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

صلاح حليمة: وجود أمير قطر فى مصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: وصول طائرة مساعدات روسية إلى مصر تمهيدًا لإدخالها غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس