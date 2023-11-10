الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"نسيت اللعبة بتاعتى".. بكاء طفلة فلسطينية يثير موجة تعاطف واسعة (فيديوجراف)

طفلة فلسطينية
طفلة فلسطينية

العديد من القصص والمشاهد المأساوية لـ أهل غزة انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر جرائم وانتهاكات ومجازر العدوان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، والذي تأثر به الشعب بالكامل خاصة الأطفال منهم، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة فلسطينية منهارة في البكاء بعد قصف منزلها وفقدان لعبتها وهو ما أثار موجة تعاطف كبيرة.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض تفاصيل بكاء الطفلة الفلسطينية التي أثارت تعاطف الجميع.

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"عطشان تحت الركام".. مشهد جديد يبكي القلوب من غزة (فيديوجراف)

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يا أمّاي.. شاب فلسطيني يصرخ بعد وصوله لجثة والدته (فيديوجراف)

منصات التواصل الاجتماعي مجازر العدوان الصهيوني ال العدوان الصهيوني قصف طفلة فلسطينية

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