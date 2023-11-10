"القاهرة الإخبارية": زيارة أمير قطر لمصر فى إطار التنسيق لمعالجة أزمة قطاع غزة

أكدت مصادر مطلعة لفضائية "القاهرة الإخبارية" أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تأتي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمطار القاهرة، ويرافق أمير قطر خلال الزيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

ويتضمن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره القطري التشاور العربي في إطار الدبلوماسية التي تمارسها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة على الفلسطينيين، وبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.