"وثقنا حوادث كثيرة".. المفوض السامى لحقوق الإنسان يوجه دعوات دولية لحماية الفلسطينيين

قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه على إسرائيل ضمان حماية المدنيين في قطاع غزة، واحترام المدنيين في كل الظروف والأوقات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب إنهاء كل أشكال العقاب الجماعي في غزة، وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، إذ أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة".

ودعا تورك إلى ضرورة الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرددا: "على إسرائيل إصدار أوامر واضحة لضمان حماية الفلسطينيين".

وقال: "وثقنا حوادث كثيرة في قطاع غزة الأشهر الماضية، علاوة على استيلاء إسرائيل على الأراضي في الضفة الغربية"، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأوضاع في غزة.