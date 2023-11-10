"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عقب اقتحام الاحتلال لمخيم عين السلطان بأريحا بالضفة الغربية

وقعت اشتباكات عقب اقتحام الاحتلال لمخيم عين السلطان بأريحا في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت أكدت وسائل إعلام فلسطينية، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية، بالصواريخ، كما قام الاحتلال بقصف محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب اللبنانيتين.



الاحتلال: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجارى، قد قال إنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار فى غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك انتشارا مكثفا لآليات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في غزة، مرددا: "نحن جاهزون لحرب طويلة تبدأ في شمال قطاع غزة".

