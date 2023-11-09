الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": 14 ألف شهيد جراء قصف المدن القريبة من غزة

مخيم جنين
مخيم جنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن أكثر من 14 آلاف شهيد حتى الآن في المدن المجاورة لغزة منذ بداية الحرب، حيث فقدت المدن الصغرى المجاورة لغزة مثل “جنين وخان يونس” أعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين بسبب القصف العمدي للمدنيين.

مخيم جنين

وأكدت ولاء السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: مخيم جنين به أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على انتشار القناصة على الأسطح للسيطرة على المخيم بالكامل ومواصلة استهداف المدنيين.

وأضافت أن هناك حالة من عدم الاستقرار الأمني في المخيم والطرق المؤدية له، لذا يعيش المواطنون في حالة من الذعر مع استمرار الاستهداف، خاصة أن القوات الإسرائيلية تُهدد الأطفال وتستهدفهم عمدًا.

اقتحامات الاحتلال 

وتابع: "نحن الكبار تعودنا على الانتفاضتين الأولى والثانية وغيرها، كما تعودنا على الاقتحامات الليلية، ولكن الأطفال غير مدركين لهذه الاقتحامات التي يتعرضون لها كل ليلة".

 

ولاء السلامين القاهرة الإخبارية مراسلة القاهرة الاخبارية القصف في فلسطين جرائم الاحتلال في مخيم جنين

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