"دعم مساعى إقامة الدولة".."إكسترا نيوز" توضح محاور السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول محاور السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
أبرز محاور السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية
- تواصل المساعي الدءوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
- دعم مساعي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
- التوصل لتسوية عادلة وشاملة لدعم استقرار المنطقة.
- ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
- دعم الفلسطينيين في خطواتهم بالأمم المتحدة ومجلس الأمن.