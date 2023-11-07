الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جهود مصرية مستمرة لضخ المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الجهود المصرية مستمرة في ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن اليوم شهد دخول 35 شاحنة أخرى تضاف إلى الرقم السابق وهو 74 شاحنة، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة دخول المزيد من الشاحنات عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية.

استقبال دفعة جديدة من حاملى الجنسيات المزدوجة

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إلى أنه يتم الآن تجهيز عشرات الشاحنات للاستعداد لدخولها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، حيث نشهد زخما كبيرا بالمعبر، فضلا عن استقبال دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة وأيضًا المصريين.

الجهود المصرية ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانية الجهود المصرية مستمرة في ضخ المزيد من المساعدات القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح

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