الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير فى الشئون الإسرائيلية: الاحتلال لم يولى اهتمامًا كبيراً فى البداية بالأسرى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

علق نهاد أبو غوش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، على تصريحات "جالانت" بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا مع تحرير كل الرهائن، قائلًا: "أن الأمر واضح ومكشوف منذ اليوم الأول، منذ أعلنت إسرائيل عن أهدافها، وهو التدمير الشامل والقضاء على حماس والهدف الآخر الذي يتناقض معه وهو استعادة الأسرى". 

 

وأضاف نهاد أبو غوش خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، أنه في البداية لم تكن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية تولي اهتمامًا كبيرًا للأسرى، لافتًا إلى أن بعض المقربين من المستوى السيادي كانوا يقولون بأن الحرب تستحق التضحيات، وأن الهدف كبير جدًا لدرجة أنه لا بأس من التضحية ببضع مئات من الجنود أو حتى بالأسرى، ولطالما إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا وهو مقتل 1400 شخص ما بين عسكريين ومدنيين في السابع من أكتوبر، وبالتالي اعتبروا أن أي خسارة إضافية لا تشكل تحولًا نوعيًا طالما أن الهدف البعيد هو هدف كبير ويستحق مثل هذه التضحيات. 

 

وأشار إلى أنه مع الضغط الدولي، بدأت إسرائيل تراعي في خطابها  وتبحث عن فرصة للإفراج عن مزدوجي الجنسية.

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