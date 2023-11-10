محمود التميمى يناقش القضية الفلسطينية فى أرواح المدينة بمركز الإبداع الفنى

يعقد "مشروع القاهرة عنواني" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة تحت عنوان "حق يقاوم النسيان" من سلسلة "أرواح في المدينة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمود التميمي، وذلك في السادسة مساء يوم السبت 11 نوفمبر الجاري بمركز الإبداع الفني.

تتناول الندوة قصة الشعب المصري مع القضية الفلسطينية عبر تاريخها، من ذكريات وحكايات وأماكن وبطولات ورحلة في آلة الزمن بين المواد المكتوبة والأرشيف البصري خلال آخر 100 سنة ما بين مصر وفلسطين ومن المصادفات اللافتة.

يذكر أن يتم عقد الندوة في نفس ليلة ذكرى رحيل المناضل الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي رحل قبل 19 عاما سنة 2004، ويتم تناول سيرته كمحطة مهمة في تاريخ القضية والمقاومة الفلسطينية بشكل عام.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب.

وفى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.