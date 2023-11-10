مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 10-11-2023

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار بتغير فصول السنة، ويهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس في مواعيدها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر ٤:٤٦ ص.

الشروق ٦:١٥ ص.

صلاة الظهر ١١:٣٩ ص.

صلاة العصر ٢:٤١ م.

صلاة المغرب ٥:٠٢ م.

صلاة العشاء ٦:٢٢ م.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر ٤:٥٢ ص.

الشروق ٦:٢٢ ص.

صلاة الظهر ١١:٤٤ ص.

صلاة العصر ٢:٤٥ م.

صلاة المغرب ٥:٠٦ م.

صلاة العشاء ٦:٢٧ م.

مواقيت الصلاة في بورسعيد

صلاة الفجر ٤:٤٢ ص.

الشروق ٦:١٢ ص.

صلاة الظهر ١١:٣٥ ص.

صلاة العصر ٢:٣٥ م.

صلاة المغرب ٤:٥٦ م.

صلاة العشاء ٦:١٧ م.

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

2023 نوفمبر الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء 9 الخميس 4:46 AM 6:15 AM 11:39 AM 2:41 PM 5:02 PM 6:22 PM 10 الجمعة 4:47 AM 6:16 AM 11:39 AM 2:40 PM 5:02 PM 6:21 PM 11 السبت 4:47 AM 6:16 AM 11:39 AM 2:40 PM 5:01 PM 6:21 PM 12 الأحد 4:48 AM 6:17 AM 11:39 AM 2:40 PM 5:01 PM 6:21 PM 13 الاثنين 4:49 AM 6:18 AM 11:39 AM 2:39 PM 5:00 PM 6:20 PM 14 الثلاثاء 4:49 AM 6:19 AM 11:39 AM 2:39 PM 4:59 PM 6:20 PM 15 الأربعاء 4:50 AM 6:20 AM 11:40 AM 2:38 PM 4:59 PM 6:19 PM 16 الخميس 4:51 AM 6:21 AM 11:40 AM 2:38 PM 4:59 PM 6:19 PM 17 الجمعة 4:51 AM 6:21 AM 11:40 AM 2:38 PM 4:58 PM 6:19 PM 18 السبت 4:52 AM 6:22 AM 11:40 AM 2:37 PM 4:58 PM 6:1