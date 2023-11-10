الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 10-11-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار بتغير فصول السنة، ويهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس في مواعيدها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجر ٤:٤٦ ص.

الشروق  ٦:١٥ ص.

صلاة الظهر ١١:٣٩ ص.

صلاة العصر ٢:٤١ م.

صلاة المغرب ٥:٠٢ م.

صلاة العشاء ٦:٢٢ م.

دراسة جديدة لـ"الإفتاء": نشعر بفقدان العدالة تجاه القضية الفلسطينية

دار الإفتاء تجيب.. كيفية أداء صلاة الخسوف وحكمها وتوقيتها

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجر  ٤:٥٢ ص.

الشروق  ٦:٢٢ ص.

صلاة الظهر ١١:٤٤ ص.

صلاة العصر ٢:٤٥ م.

صلاة المغرب ٥:٠٦ م.

صلاة العشاء ٦:٢٧ م.

مواقيت الصلاة في بورسعيد 

صلاة الفجر ٤:٤٢ ص.

الشروق ٦:١٢ ص.

صلاة الظهر ١١:٣٥ ص.

صلاة العصر ٢:٣٥ م.

صلاة المغرب  ٤:٥٦ م.

صلاة العشاء ٦:١٧ م.

مواقيت الصلاة للأيام القادمة 

 

2023 نوفمبرالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
9 الخميس4:46 AM6:15 AM11:39 AM2:41 PM5:02 PM6:22 PM
10 الجمعة4:47 AM6:16 AM11:39 AM2:40 PM5:02 PM6:21 PM
11 السبت4:47 AM6:16 AM11:39 AM2:40 PM5:01 PM6:21 PM
12 الأحد4:48 AM6:17 AM11:39 AM2:40 PM5:01 PM6:21 PM
13 الاثنين4:49 AM6:18 AM11:39 AM2:39 PM5:00 PM6:20 PM
14 الثلاثاء4:49 AM6:19 AM11:39 AM2:39 PM4:59 PM6:20 PM
15 الأربعاء4:50 AM6:20 AM11:40 AM2:38 PM4:59 PM6:19 PM
16 الخميس4:51 AM6:21 AM11:40 AM2:38 PM4:59 PM6:19 PM
17 الجمعة4:51 AM6:21 AM11:40 AM2:38 PM4:58 PM6:19 PM
18 السبت4:52 AM6:22 AM11:40 AM2:37 PM4:58 PM6:1

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