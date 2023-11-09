رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن تمديد عقد دييجو سيميوني حتى 2027

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سيميوني مع أتلتيكو بحلول 30 يونيو 2024.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله تمديد عقد سيميوني حتى 2027، مشيرًا إلى أن سيميوني وقع على العقد الجديد في مكاتب النادي اليوم ليكمل الرحلة التي بدأها في عام 2011.

ويتولى سيميوني تدريب فريق أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر 2011، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 642 مباراة وفاز في 380 مباراة وتعادل في 145 وخسر 117 مباراة.

وبدأ دييجو سيميوني مسيرته التدريبية على كمدربًا لفريق راسينج الأرجنتيني في فبراير 2006 ورحل عن الفريق بعد 3 أشهر فقط وانتقل لتدريب نادي إستوديانتس منذ مايو 2006 ورحل عن النادي في ديسمبر 2007 ليتولى تدريب فريق ريفربليت في يناير 2008 وحتى نوفمبر 2008 وبعد رحيله عن النادي انتقل لتدريب فريق سان لورينزو منذ إبريل 2009 وحتى إبريل 2010، ثم تولى تدريب فريق كاتانيا الإيطالي منذ يناير 2011 وحتى يونيو من العام نفسه ثم عاد لتدريب فريق راسينج منذ يوليو 1011 ولمدة 5 أشهر قبل أن ينتقل لتدريب أتلتيكو مدريد.

توج سيميوني بلقب الدوري الإسباني مرتين في موسمي 2013-2014، و2020-2021، وبطولة اليوروبا ليج في موسمي 2011-2012، و2017-2018 بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي في موسمي 2012-2013، و2018-2019، كما حقق لقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013، والسوبر المحلي في موسمي 2013-2014، و2014-2015، كما حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب في العالم لموسم 2015-2016.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الإسباني “الليجا” منذ انطلاق الموسم الجاري برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة، صاحب المركز الثالث.