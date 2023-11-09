الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن تمديد عقد دييجو سيميوني حتى 2027

دييجو سيميوني
دييجو سيميوني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سيميوني مع أتلتيكو بحلول 30 يونيو 2024.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله تمديد عقد سيميوني حتى 2027، مشيرًا إلى أن سيميوني وقع على العقد الجديد في مكاتب النادي اليوم ليكمل الرحلة التي بدأها في عام 2011.

ويتولى سيميوني تدريب فريق أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر 2011، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 642 مباراة وفاز في 380 مباراة وتعادل في 145 وخسر 117 مباراة.

وبدأ دييجو سيميوني مسيرته التدريبية على كمدربًا لفريق راسينج الأرجنتيني في فبراير 2006 ورحل عن الفريق بعد 3 أشهر فقط وانتقل لتدريب نادي إستوديانتس منذ مايو 2006 ورحل عن النادي في ديسمبر 2007 ليتولى تدريب فريق ريفربليت في يناير 2008 وحتى نوفمبر 2008 وبعد رحيله عن النادي انتقل لتدريب فريق سان لورينزو منذ إبريل 2009 وحتى إبريل 2010، ثم تولى تدريب فريق كاتانيا الإيطالي منذ يناير 2011 وحتى يونيو من العام نفسه ثم عاد لتدريب فريق راسينج منذ يوليو 1011 ولمدة 5 أشهر قبل أن ينتقل لتدريب أتلتيكو مدريد.

توج سيميوني بلقب الدوري الإسباني مرتين في موسمي 2013-2014، و2020-2021، وبطولة اليوروبا ليج في موسمي 2011-2012، و2017-2018 بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي في موسمي 2012-2013، و2018-2019، كما حقق لقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013، والسوبر المحلي في موسمي 2013-2014، و2014-2015، كما حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب في العالم لموسم 2015-2016.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الإسباني “الليجا” منذ انطلاق الموسم الجاري برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة، صاحب المركز الثالث.

اتلتيكو مدريد دييجو سيميوني سيميونى الدوري الاسباني كاس ملك اسبانيا

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تميم في مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم في غزة"

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس