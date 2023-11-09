الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراءات موسعة.. بدء ميكنة تصاريح الدفن في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه تنفيذًا لتوجيهات د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية وإشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، فقد بدأ العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بجميع مكاتب الصحة بدمياط وعددها ٩١ مكتب بدلًا من الاصدارات الورقية المعتادة وذلك بجانب اصدار شهادات الوفاه وشهادات الميلاد، في إطار الجهود المبذولة  نحو التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية وتطوير  المنظومة الآلية الموحدة وحوكمة جميع الخدمات الصحيه التي تقدم للمواطنين وميكنتها.

وأوضح وكيل صحة دمياط أن هذه الخدمه تختصر وتسهل على المواطنين الإجراءات الورقية والمعاملات المستنديه  وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة، مؤكدتآ بأن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل علي تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة الحديثة  وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد للجميع.

واستعدادا لذلك تم تدريب العاملين بمكاتب الصحة للتعامل مع ميكنة المنظومة والتى بدأت العمل يوم ٥ من شهر نوفمبر الجاري.

انطلقت القوافل العلاجية لشهر نوفمبر الجارى، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والتى تقدم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة والتحاليل مجانًا.

وبدأت القوافل العلاجية من مركز كفر سعد في المرابعين وقرية النصر خلال نهاية الاسبوع الماضى ومطلع الأسبوع الجارى،ثم تتجه اليوم لقرية أبى راشد وتستمر حتى اليوم  الخميس، ثم تنتقل إلى أبو سعادة الكبرى التابع لذات المركز لمدة يومين حتى منتصف نوفمبر.

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