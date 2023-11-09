عادل حمودة: إسرائيل تعيش حالة هيسترية وما تقوم به خوفًا من فنائها

علق الكاتب الصحفي عادل حمودة، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة، قائلًا: "تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل للإدلاء بأبرز المستجدات في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة هي خطاب موجه للداخل الإسرائيلي لمنحه دفعة معنوية؛ لأن هناك مشكلات اقتصادية والاستيطان والتسليح الإسرائيلي".

وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت ليس له تقدير كبير وسط العسكريين، مشيرًا إلى أنه أعلن عدم التوقف عن الحرب ولكن تطبيق هدنة إنسانية، أي وقف القتال 4 ساعات فقط للسماح للفلسطينيين بالانتقال من الشمال إلى جنوب القطاع".

وأوضح أن الـ4 ساعات ليست كفيلة بإدخال المساعدات الإنسانية، مرددًا: "جالانت ليس بالقوة العسكرية، بدليل استدعاء وزيري دفاع سابقين والقيادي الإسرائيلي السابق إسحاق بريك، كما جرى استدعاء جنرالات من الاستيداع مثل موشيه يعلون الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الحرب على غزة".

وأكد عادل حمودة الكاتب الصحفي، أنه لا يتوقع اتخاذ خطوات كبيرة في مسألة الهدنة، قائلًا: إذا نجحنا في الوصول إلى هدنة 3 أيام تزداد مع مرور الوقت إلى 5 أيام إلى آخره ثم نجحنا في إدخال الوقود إلى غزة وإدخال المزيد من المساعدات سيكون ذلك إنجاز رائع.

وواصل: "إسرائيل في حالة هيستيريا، وما هو قادم قد يكون أكثر رعبًا مما مضى، فهي ليس لها قلب أو عقل في مواجهة الأزمة بغزة، والحديث في الإعلام الإسرائيلي ليس إلا عن الضرب والسحق والتدمير والإفناء قبل أن تُفنى إسرائيل وهذه مشكلة كبيرة".