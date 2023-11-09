الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: إسرائيل تعيش حالة هيسترية وما تقوم به خوفًا من فنائها

عادل حمودة
عادل حمودة

علق الكاتب الصحفي عادل حمودة، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة، قائلًا: "تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل للإدلاء بأبرز المستجدات في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة هي خطاب موجه للداخل الإسرائيلي لمنحه دفعة معنوية؛ لأن هناك مشكلات اقتصادية والاستيطان والتسليح الإسرائيلي".

وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت ليس له تقدير كبير وسط العسكريين، مشيرًا إلى أنه أعلن عدم التوقف عن الحرب ولكن تطبيق هدنة إنسانية، أي وقف القتال 4 ساعات فقط للسماح للفلسطينيين بالانتقال من الشمال إلى جنوب القطاع".

وأوضح أن الـ4 ساعات ليست كفيلة بإدخال المساعدات الإنسانية، مرددًا: "جالانت ليس بالقوة العسكرية، بدليل استدعاء وزيري دفاع سابقين والقيادي الإسرائيلي السابق إسحاق بريك، كما جرى استدعاء جنرالات من الاستيداع مثل موشيه يعلون الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الحرب على غزة". 

وأكد عادل حمودة الكاتب الصحفي، أنه لا يتوقع اتخاذ خطوات كبيرة في مسألة الهدنة، قائلًا: إذا نجحنا في الوصول إلى هدنة 3 أيام تزداد مع مرور الوقت إلى 5 أيام إلى آخره ثم نجحنا في إدخال الوقود إلى غزة وإدخال المزيد من المساعدات سيكون ذلك إنجاز رائع.

وواصل: "إسرائيل في حالة هيستيريا، وما هو قادم قد يكون أكثر رعبًا مما مضى، فهي ليس لها قلب أو عقل في مواجهة الأزمة بغزة، والحديث في الإعلام الإسرائيلي ليس إلا عن الضرب والسحق والتدمير والإفناء قبل أن تُفنى إسرائيل وهذه مشكلة كبيرة".

إسرائيل غزة قطاع غزة وزير الدفاع الإسرائيلي عادل حمودة

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

سقط من الطابق الخامس.. كواليس وفاة مهندس بمول سيتي ستارز (فيديوجراف)

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس