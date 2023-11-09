الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الإسرائيلى: الأمور فى الشمال ليست هادئة.. ومستعدون لحزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الجيش الإسرائيلي بدأ اليوم  باستخدام أساليب جديدة  لمعالجة من هم موجودون في الأنفاق كي يدمروها، مشيرًا إلى أن كل القوات تعمل من أجل إيجاد الحلول المميزة الخاصة لهذه الأهداف.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمور في الشمال ليست هادئة، فحزب الله يحاول أن يضرب إسرائيل، فهو يحاول ويتلقى الضربات واحدة تلو الأخرى، ولا حل لدينا إلا الدفاع القوي وطيارونا موجودون ومستعدون في اتجاه الشمال.

وأوضح جالانت، أن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى كل من خطف وأضر وأذى الأطفال والنساء، سنصل إليهم ولن نتوقف عن ذلك وسنقضي عليهم جيمعًا ولن يكون لهم مكان وسنصل لكل من قتل مواطنينا.

وتابع: “التقيت اليوم مع قوات الاحتياط ورأيت آلاف الجنود الذين لا يعنيهم إلا النجاح والانتصار على حماس وأخبروني أنهم سيبقون شهرا أو سنة حتى يصلوا إلى النصر”، مشيرًا إلى أنه في نهاية 2023 لا يوجد شخص في إسرائيل لا يفهم لماذا نحن بحاجة لجيش احتياط، لا يوجد شخص لا يعرف ما هي أهميتهم.

الجيش الإسرائيلي القاهرة الإخبارية حزب الله

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