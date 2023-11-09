الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد فايق: الطالب يحيى عبد الناصر نابغة مصرية علمية جديدة في طريقها للمجد

الطالب يحيى عبد الناصر
الطالب يحيى عبد الناصر محمد

كشف الإعلامي أحمد فايق، عن إعجابه وتقديره الشديد لموهبة ونبوغ الطالب يحيى عبد الناصر محمد، الطالب بالصف السادس الابتدائي، مضيفًا: "خضع الطالب لاختبارات التعليم الخاصة بالثانوية العامة، وتبين من نتائج تلك الاختبارات تأهله للالتحاق بكلية العلوم جامعة طنطا، هذا الطالب نابغة مصرية جديدة في طريق المجد.

مواهب مصرية

وأكد الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الطالب يحيى عبد الناصر محمد كان مؤهل للالتحاق بكلية العلوم والتكنولوجيا جامعة زويل، ولكن نظرًا لصغر عمره قرر الالتحاق بكلية العلوم جامعة دمياط نظرًا لقربها من محل سكنه.

وأضاف في حديثه، أن هذه الحالات الاستثنائية بحاجة إلى تحديث في التشريعات وكان قرار مجلس الوزراء الخاص بالتحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد بالمرحلة الجامعية دون المرور بالمرحلة الإعدادية والثانوية بداية الطريق في تعديل تلك التشريعات.

تشجيع الدولة للمواهب

وتابع:"هناك حماس شديد من الدولة المصرية لدعم هذه النماذج الفريدة من أجل أخذ المجتمع إلى المنطقة التي ينبغي أن تكون عليها".

أحمد فايق يحيى عبد الناصر نابغة مصرية مصر تستطيع دي ام سي

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