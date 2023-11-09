الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السبت.. ضعف المياه بقرى طهطا بسوهاج لمدة 48 ساعة

ضف المياه فى بعض
ضف المياه فى بعض مناطق محافظة سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ضعف المياه لتصل بالدور الثالث بقرى شطورة وعرب بخواخ وساحل طهطا وأطراف المدينة وإلى الدور الثانى بقرى بنجا وبنى حرب والقبيصات والشيخ مسعود والحريدية البحرية والقبلية وتصل للدور الاول فقط بالسوالم والشيخ زين الدين ونجع حمد والصفيحة بمركز طهطا بسوهاج السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 فى تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة من صباح الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 ولمدة 48 ساعة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الغسيل والتطهير الدورى للمروقات بمحطة مياه شطورة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg كما سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها وتجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بمدينة أخميم وجزيرة محروس وعرب الاطاولة وانقطاعها بقرية نيدة وابار الوقف وابار الملك بسوهاج  الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 فى تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى السادسة من فجر نفس اليوم ولمدة 5 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال اصلاح تسريب خط مياه قطر 24 بوصة بقرية نيدة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg كما أنه سيتم تشغيل المحطات السطحية والمطورة الصغرى وتجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

مياه الشرب ضعف المياه طهطا بسوهاج الغسيل والتطهير الخط الساخن الجيزة الشكوى المخابز

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