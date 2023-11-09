الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سقط من الطابق الخامس.. كواليس وفاة مهندس بمول سيتي ستارز (فيديوجراف)

سقوط مهندس في إحدى
سقوط مهندس في إحدى المولات

القصة الكاملة لسقوط مهندس من الطابق الخامس في مول سيتي ستارز (فيديوجراف)

أثار خبر سقوط مهندس من الطابق الخامس في إحدى المولات جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كشفت التحريات الأولية فى واقعة وفاة مهندس داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة نصر، إثر سقوطه من الطابق السابع، أن المتوفى اختل توازنه.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل سقوط المهندس من الطابق الخامس وووفاته في الحال.

كشفت التحريات الأولية فى واقعة وفاة مهندس داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة نصر، إثر سقوطه من الطابق السابع، أن المتوفى اختل توازنه.

وأضافت التحريات أن المتوفى يعمل “مهندس كهرباء- 43 سنة” وكان يزور المول لشراء بعض المتطلبات وجلس على حاجز خاص بممرات الطابق السابع وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط من الطابق السابع بجوار أحد الكافيتريات مما تسبب فى تهشم جسده بالكامل وإصابته بكسور بجميع إنحاء الجسم ووفاته فى الحال.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل مول شهير بمدينة نصر  أثر سقوطه من علو وتداول الواقعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 43 سنة يعمل مهندس كهرباء مصابا بكسور بمختلف أنحاء الجسم وتم نقل الجثة لثلاجة أحد المستشفيات وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها كما تم مناقشة عمال المول وبعض شهود العيان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأضافت التحريات أن المتوفى يعمل “مهندس كهرباء- 43 سنة” وكان يزور المول لشراء بعض المتطلبات وجلس على حاجز خاص بممرات الطابق السابع وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط من الطابق السابع بجوار أحد الكافيتريات مما تسبب فى تهشم جسده بالكامل وإصابته بكسور بجميع إنحاء الجسم ووفاته فى الحال.

سقوط مهندس المولات مول سيتي ستارز سقوط مهندس من الطابق الخامس التحريات

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