الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقط من الطابق السابع.. التحريات تكشف تفاصيل وفاة مهندس بمدينة نصر

سقوط من مرتفع
سقوط من مرتفع

كشفت التحريات الأولية فى واقعة وفاة مهندس داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة نصر، إثر سقوطه من الطابق السابع، أن المتوفى اختل توازنه.

وأضافت التحريات أن المتوفى يعمل “مهندس كهرباء- 43 سنة” وكان يزور المول لشراء بعض المتطلبات وجلس على حاجز خاص بممرات الطابق السابع وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط من الطابق السابع بجوار أحد الكافيتريات مما تسبب فى تهشم جسده بالكامل وإصابته بكسور بجميع إنحاء الجسم ووفاته فى الحال.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل مول شهير بمدينة نصر  أثر سقوطه من علو وتداول الواقعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 43 سنة يعمل مهندس كهرباء مصابا بكسور بمختلف أنحاء الجسم وتم نقل الجثة لثلاجة أحد المستشفيات وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها كما تم مناقشة عمال المول وبعض شهود العيان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

التحريات الأولية وفاة مهندس مول سيتي ستارز اختل توازنه مهندس كهرباء حر سقط من الطابق السابع

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