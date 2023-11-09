الرائد يفوز على الشباب بدوري روشن السعودي للمحترفين

حقق فريق الرائد السعودي الفوز على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، على ملعب نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بدوري روشن للمحترفين.

افتتح التسجيل للرائد كريم البركاوي في الدقيقة السادسة، وأضاف زميله جوليو تافاريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ56، بينما سجل هدف الشباب الوحيد رومان سايس في الدقيقة الـ90+3 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده لـ9 نقاط في المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، جمعها من فوزين فقط و3 تعادلات و8 هزائم.

أما الشباب توقف رصيد عند 15 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم.

وتستكمل بعد قليل مباريات الجولة الثالثة عشر بدوري روشن للمحترفين، بإقامة مباراتي الرياض والفتح وضمك والأهلي، بينما تقام غدا الجمعة، مباراتي الهلال والتعاون واتحاد جدة وأبها.

وتختتم مباريات الجولة ذاته، السبت المقبل، بإقامة 3 مباريات وهم، الفيحاء والاتفاق والأخدود والحزم، والوحدة والنصر.