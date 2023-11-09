رأت ملاكًا ينقذها.. طفلة فلسطـينية تثير الجدل على مواقع التواصل (فيديوجراف)

أثارت طفلة فلسطينية جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل بعد انتشار فيديو لها وهى تؤكد رؤية ملائكة في السماء تقوم بإنقاذها وهى تحت الركام بعد قصف الاحتلال لمنزلها وسرعان ما تصدّر الفيديو وسائط هذه المنصات.

وفي الفيديوجراف التالي تفاصيل قصة الطفلة الفلسطينية التي أثارت جدلاً خلال الساعات الماضية.

اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

أضافت "وفا" أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن 5 مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهروأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها