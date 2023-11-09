الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: تجهيز 30 شاحنة مساعدات جديدة لدخولها الأراضى الفلسطينية

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات لغزة

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تجهيز 30 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية جديدة، تمهيدًا لدخولها الأراضي الفلسطينية، بعد عبور 30 شاحنة مساعدات أفرغت حمولتها بالفعل، وهي الآن بالعمق الفلسطيني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، أن هناك العديد من السيارات التابعة للسفارات والقنصليات، التي نسقت مع الجانب المصري، لإجلاء رعاياها"، مؤكدًا أن هناك أكثر من 500 شخص مزدوجي الجنسية عبروا إلى مصر، علاوة على المصريين العالقين بقطاع غزة.

وأوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف تقف أمام معبر رفح، لاستقبال حالات الجرحى والمصابين، من قطاع غزة، إذ وصل حتى الآن 12 حالة من الجرحى والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في شمال سيناء.

وحول الحالة المعنوية، للعاملين بمعبر رفح، بعد استهداف منطقة قريبة من حدود رفح المصرية، قال: "الكل تعود على عمليات القصف بالقرب من الحدود المصرية، والكل هنا يرصد ويسمع جيدًا بكل ما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات قصف".

واوضح مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، أن المعنويات هنا مرتفعة، ولم تؤثر عمليات القصف على مقربة من الحدود المصرية على معنويات العاملين، وخاصة بعد انتشار أخبار عن الهدنة الإنسانية وفرض إرادة مصر في استمرار دخول المساعدات الإنسانية.
 

القاهرة الإخبارية غزة فطاع غزة فلسطين معبر رفح

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