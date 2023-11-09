الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال التهامى: مؤتمر جماهيرى بكفر الشيخ لتثقيف الجماهير بالتوجه لصناديق الانتخابات

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه اليوم سيتم تنظيم مؤتمر جماهيري بكفر الشيخ يهدف لعدة محاور مهمة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المحور الأول هو توعية المواطنين حول ما تم من إنجازات وما يتم وما سيتم، والمحور الثاني هو تثقيف المواطنين بالتوجه لصناديق الانتخابات لاختيار المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتابع، أن قاطني القرى والأقاليم والنجوع ليس لديهم فكرة عن كامل الإنجازات التي تمت بعهد الرئيس السيسي، لذا يجب تثقيفهم.

الدولة الآن تمر بظروف دولية تستحق كل تقدير

أكد أن الدولة الآن تمر بظروف دولية تستحق كل تقدير ويجب الوقوف وراء القيادة السياسية، وأن نقف خلفها وقفة جادة جماعية حتى تكون الدولة على قلب رجل واحد.

جمال التهامي مؤتمر جماهيري كفر الشيخ تثقيف المواطنين صناديق الانتخابات

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