الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نورا علي ترافق وزير السياحة في زيارة لبرلين لتعزيز الوصول لـ30 مليون سائح سنويًا

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي وأحمد عيسى وزير السياحة

رافقت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أحمد عيسى وزير السياحة، في زيارة رسمية للعاصمة الألمانية برلين.

وجاءت اللقاءات لبحث تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر بما يتماشى مع استراتيجة الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مقوماتنا السياحية والوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويًا.

وقالت النائبة نورا علي، إن الزيارة مثمرة للغاية وهناك وعي كبير بما خطته مصر على كافة المستويات الاقتصادية والسياحية وحجم الاستقرار السياسي والأمني.

وأشارت إلى أن المسؤولين الألمان أشادوا بحزم الحوافز السياحية الموضوعة، والتي من شأنها تهيئة المناخ العام لاستقطاب السياح ليس على مستوى ألمانيا فقط بل من جميع الأسواق.

وأضافت أن الوفد المصري الذي يشارك في الزيارة يأتي على رأسه السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة.

وتابعت: "لقاءات الوفد مع المسؤولين الألمان قائمة على مدار الساعة وهناك تفائل شديد بزيادة حركة السياحة الألمانية خلال الفترة القادمة".

النائبة نورا على لجنة السياحة مجلس النواب وزير السياحة برلين

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