الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

11 توصية لـ"سياحة النواب" لتعزيز التنافسية المصر بالأسواق العالمية

لجنة السياحة والطيران
لجنة السياحة والطيران المدني

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين مساء اليوم الإثنين، لمناقشة خطة هيئة نشيط السياحة بشأن الترويج للمقاصد السياحية.

كما ناقشت اللجنة جهود الهيئة فيما يتعلق بتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، ومتابعة ما قامت الهيئة بتنفيذه من حملات تنشيط وترويج لرفع مركز مصر التنافسي في الأسواق العالمية.

وقالت النائبة نورا علي، إن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة للاقتصاد في مصر فهو قطاع يتسم بمُقوّمات عديدة للجذب السياحي تكسبه ميزة تنافسية في الأسواق الدولية، وتضعه في قائمة أهم المقاصد.

وأوضحت أن ما تشهده المنطقة الإقليمية والدولية من أزمات يستدعى التحرك بأقصى سرعة لوضع استراتيجية ترويجية وتخطيط شامل؛ بهدف إيجاد أسواق بديلة بعيدة عن المناطق الساخنة، وأيضا الترويج لمقاصد مصرية بعيدة عن مصادر القلق.  

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وتساءلت عن أجندة الأحداث السياحية المنتظر حدوثها فى مصر وعلى الأخص فيما يتعلق ببدء الترويج لافتتاح المتحف الكبير؟ والتنشيط السياحى لزيادة الرحلات الوافدة إلى مدينة الأقصر.

وقال عمرو القاضي، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إنه زار مصر حتى يوم الجمعة الماضية ما يقارب 12،425 مليون سائح بزيادة قدرها 36% عن العام الماضى وهذه تعتبر أعلى معدلات سياحية لمصر منذ عام 2010.

وأوصت اللجنة بضرورة وجود خطة عاجلة للترويج للأسواق والمقاصد البعيدة عن منطقة النزاع، وزيادة عدد المكاتب الخارجية للهيئة، ومخاطبة أسواق جديدة في خطة الترويج كالأسواق البعيدة والسائحين ذوي الانفاق المرتفع مثل (اليابان، أستراليا، وكندا).

كما أوصت بوضع خطة ترويجية للاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وإبراز تعليقات السائحين الإيجابية وتكثيف المشاركة بالمعارض السياحية الدولية.

كما أوصت بضرورة انتهاج هيئة تنشيط السياحة خطة للترويج لأنماط سياحية جاذبة للاستثمار، مثل سياحة المهرجانات، الغوص، الهجن، الخيول، السياحة الرياضية.

كما طالبت بتطوير الموقع الإلكتروني السياحي الرسمي لمصر وتدعيمه بروابط ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي.

كما طالبت بضرورة التنسيق مع مصر للطيران وعمل دراسة متكاملة عن السوق الصينى لتذليل العائق لتسيير مزيد من الرحلات المباشرة مع الصين اتساقًا مع حجم الطلب المعروض.

وطالبت اللجنة الحكومة بدراسة سبل دعم الفنادق في منطقة جنوب سيناء بخصوص السياحة الداخلية تحسبًا لأى تداعيات قد تؤثر على السياحة المستجلبة لتلك المناطق.

كما طالبت بالاهتمام بالسوق الهندى وإعادة فتح المكتب السياحى المصرى وخصوصا أنه سوق واعد زادت فيه المعدلات من 60 ألف سائح سنة 2022 ليصبح 125 ألف عام 2023.

وناشدت اللجنة بضرورة التنسيق مع وزارة المالية ونقابة الموسيقيين لتخفيض الأعباء المالية والرسوم المقررة للحفلات لتسهيل وتطوير وزيادة الأحداث والفاعليات العالمية.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالرد على آراء السائحين بناء على الاستفسارات الواردة أو الشكاوى منهم على مواقع التواصل الاجتماعى أو على موقع هيئة التنشيط.

لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة السياحة والطيران المدنى هيئة نشيط السياحة مكانة مصر مركز مصر الأسواق العالمية

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