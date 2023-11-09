الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استجابة لنداء الرئيس..

اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يدعو أعضاءه لتوجيه تبرعاتهم لإغاثة غزة

غزة
غزة

أشاد اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بتوجيه الرئيس السيسى لإدارة حملته والأحزاب والكيانات والمنظمات المنتمية له لجمع التبرعات الآتية للحملة لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة متسقا مع الدور القائد التاريخى الذى يقوم به الرئيس السيسى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى الوحشى على المدنيين العزل فى قطاع غزة.

وأكد الاتحاد في بيان له أنه كان من أهم توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدبمناسبة انطلاق اليوم الأول لفترة الدعاية الانتخابية التي تبدأ اليوم الخميس، هو دعوة المتبرعين للحملة الانتخابية بتوجيه تبرعاتهم إلى الجهات التى ترعى مشاريع الإغاثة لغزة مثل حياة كريمة وتحيا مصر.

المصريين بالخارج يلبون توجيهات الرئيس 

ومن هذا المنطلق وجه مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، النداء لجميع الأعضاء الى تلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والعمل على التركيز خلال الأسبوعين القادمين على جمع التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر لإغاثة غزة.

وأشاد “رجب” بدعوة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الجهات المختلفة لتوجيه تبرعاتها التي كانت تنوي تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها حياة كريمة، لتكثيف تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن جانبهم رحب الأعضاء بهذا المقترح مؤكدين أن مقترح الرئيس هو خطوة مهمة تعكس تقديره  للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، مطالبين بضرورة إتاحة الفرصة أمام "السيسي" لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير التي بدأت قبل 9 سنوات.

مصر تقوم بجهود مكثفة لتنسيق الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة

كان قد أعلن خلال المؤتمر اليوم أعلن المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، بتكليفات من مرشحها، وذلك ونظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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