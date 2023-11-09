الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبو العطا: توجيهات الرئيس بتقليل مصروفات الدعاية لصالح غزة موقف إنساني غير مسبوق

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار إنساني في المقام الأول ويعبر عن حجم شعور الرئيس السيسي تجاه معاناة أهالي قطاع غزة، فضلا عن أنه يؤكد تقدير الرئيس السيسي للظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين والأشقاء هناك، موضحا أن حملة الرئيس السيسي نالت احترام جموع الشعب المصري لما تبذله من جهود على أرض الواقع وما تتخذه من قرارات تعكس اهتمامها بالقضية الفلسطينية وخطوات فاعلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي بما يتخذه من قرارات يبرز بشكل مباشر تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء في غزة، موضحا أنه يحسب لحملة الرئيس السيسي والقائمين عليها اتخاذ قرار مثل هذا في هذا التوقيت الحرج والحساس الذي يمر به الأشقاء في فلسطين الحبيبة، مشيرا إلى أن حملة الرئيس السيسي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك مراعاتها للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعبرت عن كامل دعمها للأشقاء منذ اللحظة الأولى لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في غزة.

وأوضح أن قرار تخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة يحظى بقدر كبير من المرونة والتفاعل المباشر والسريع مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية، مؤكدا أنه ليس بجديد على الرئيس السيسي دعمه المطلق والمتواصل واللا محدود للقضايا الإنسانية في المنطقة وخاصة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وما يتعرض له الأشقاء من مجازر.

وأكد أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي تتعامل بشكل ممتاز مع شتى الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية، الأمر الذي نال إعجاب ورضا الشعب المصري الذي يقدر جيدا معاناة الأشقاء في فلسطين، الأمر الذي يتطلب ضرورة تكاتف كافة منظمات المجتمع المدني من أجل استمرارية الدعم الإنساني لأهالي غزة، وإمدادهم بكافة سبل الإعاشة لمواجهة ما يتعرضون له.

المستشار حسين أبو العطا حزب المصريين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية

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