الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تبدأ عملها في سوهاج (صور)

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

انتشرت اليوم الدعاية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في شوارع محافظة سوهاج المحطة والكورنيش الغربي ومدينة ناصر وشارع الجمهورية، والتي تعد من أهم ميادين المحافظه وشوارعها.

وتستكمل الحمله الرسميه تعليق اللافتات في جميع أنحاء المحافظة، كما بدأ المواطنين بتعليق لافتات كبرى لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة لفترة رئاسية قادمة.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

والقائمة النهائية هي: 

-المرشح/ عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي (رمز نجمة).

-المرشح/ محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز شمس).

-المرشح/ عبدالسند حسن محمد يمامه وشهرته عبدالسند يمامه (رمز نخلة).

 -المرشح/ حازم محمد سليمان محمد عمر (رمز سلم).

حملة السيسي: حملتنا جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح 

فيما قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن الحملة مرنة وتفاعلية، تتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع.

وتابع: "اتبعنا سياسة الأبواب المفتوحة بناء على توجيه المرشح، القائمة النهائية تم إعلانها وحصل مرشحنا على رمز النجمة، الحملة ستعلن تحركتها بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، حملتنا غير نمطية قائمة على مشاركة كافة أطياف المجتمع".

ويعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
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