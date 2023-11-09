البيت الأبيض: نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب

أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة، خلال فترات توقف القتال التي تبدأ من اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن المتحدث باسم الأمن القومي جون كيري، أن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار، لمدة 4 ساعات يوميًا في منطقة شمال غزة.

وأكد "البيت الأبيض"، أن فترات التوقف في القتال تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، منوهًا إلى الاحتياج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة، في وقت قريب، معلنًا عن إنشاء ممرين إنسانيين سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة.

كما أكد المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي أن البيت الأبيض يريد أن تستمر فترات التوقف اليومية في غزة ما دامت هناك حاجة إليها.