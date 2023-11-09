الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطيب مسجد المشير: قرار التعدد يأخذه الزوج وللزوجة حرية اختيار البقاء

السيد عبد الباري
السيد عبد الباري

قال الشيخ السيد عبدالباري، خطيب مسجد المشير طنطاوي، إن سيدنا علي أحب السيدة فاطمة بصورة كبيرة، ثم بدا لسيدنا علي أن يتزوج مرة أخرى، وهذه أعراف شائعة في هذا التوقيت.

الزواج في الإسلام

وأكد الشيخ السيد عبدالباري، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموقف موقف النبي وموقف الأب، حيث قال لا يمكن أن تجتمع بنت هارون وبنت النبي تحت سقف واحد، ولكنه قال لا يمكن أن يحلل حرامًا أو يحرم حلالًا، أي أن سيدنا علي له حق الاختيار في الزواج ولا إثم في ذلك.

موقف الشرع من التعدد

وتابع: "الشريعة أباحت التعدد ولكن لم توجبه لذا قرار الزواج يأخذه الزوج ولكن لا يجب أن نلوم ونعاتب الزوجة التي ترفض العيش في هذه الحالة على الإطلاق، فيكون قرار بقاء العلاقة في أيدي الزوجة ولا يجب التدخل في ذلك". 

السيد عبد الباري إمام مسجد المشير التعدد في الزواج لعلهم يفقهون دي ام سي

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