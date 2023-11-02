إمام مسجد: بعض المستغربين ذابوا فى فكر الغرب دون عودة

قال د.السيد عبدالبارى، خطيب مسجد المشير طنطاوي، إن المستشرقين هم هؤلاء المواطنين الذين أقبلوا من بلاد الغرب لدراسة الشرع والجغرافيا والتاريخ وباقي العلوم العلمية الأخرى في مصر والدول العربية، وهذا الإقبال كان سببه محاولة الغرب فهم الطبيعة والتاريخ الشرقي ليسهل عليهم السيطرة والاحتلال لبلاد الشرق بعد ذلك.

دراسة الغرب العلوم الشرقية



أضاف عبدالباري، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أنه مثلما كان يستقبل الشرق طلابًا وافدين من الغرب كان يتم إرسال طلاب مصريين وعرب إلى الخارج من أجل دراسة العلوم الغربية المتطورة، وكان الحاكم المصري محمد علي من أوائل الذين حرصوا على إرسال البعثات الطلابية للخارج من أجل الدراسة.

سيطرة الفكر الغربى على علماء عرب

وتابع "بعض المستغربين الذين خرجوا من الدول العربية للدراسة في الخارج ذابوا في المجتمع الغربي وأحبوا المجتمع الغربي واعتنقوا أديانهم، لهذا نجد أن بعض المستغربين يرجعون إلى بلادهم مرة أخرى، لكن بفكر مخالف للعادات والتقاليد والدين ومن أمثال المستغربين طه حسين وجمال الدين الأفغاني، وذلك لأنهم كان لهم بعض الآراء الفقهية المخالفة للدين".