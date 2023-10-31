الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: بعض الأنبياء مروا بفتن نفسية (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأمراض النفسية لا تتنافى مع الإيمان على الإطلاق.

المشاكل النفسية

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الأنبياء أنفسهم كانوا يمرون بمشاكل نفسية، حيث نجد بعض الأنبياء ابيضت أعينهم من الحزن، وهذا الحزن الشديد يشير إلى مشاكل نفسية شديدة.

 

وأضاف أن بعض الأنبياء ظهر عليهم الحزن، والبعض ظهر عليهم الغضب، وهذا الحزن والغضب سبب مباشر يدل على بعض الأزمات النفسية، لذا ما يُقال بشأن أن الذي يصاب بمرض نفسي ضعيف الإيمان أمر خاطئ.

وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، إن الأخذ بالأسباب من أسباب النجاة في الوقوع في كرب الصدمات والمكوث بها، حيث دموع الندم لن تعيد الماضي، والخوف من المستقبل رفض للحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن من يرفض الماضي ولا يريد الخروج من دائرته يصاب بالاكتئاب، ومن يرفض المستقبل ويخاف منه يصاب بالقلق، ومن يرفض الحاضر ولا يريد عيشه يُصاب بالتوتر ولا يستطيع النوم.

الندم على الماضي 

وتابع: "الندم والحزن على الماضي لا يعيده على الإطلاق، بل هذا الحزن يؤدي إلى فقدان لذة العيش بالحاضر، والحل الوحيد لهذه الحالات هو عدم توقع الأمر السيئ، لذا قال سيدنا علي كل متوقع آت".

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي احمد هارون الأزمات النفسية

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