الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قيم الانتماء والمهارات الاجتماعية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لشباب حلايب والشلاتين

فعاليات الأسبوع الثقافي
فعاليات الأسبوع الثقافي لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد

شهد المعهد الأزهري للبنات بحلايب، صباح اليوم الخميس، استمرار فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف، لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، والذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوڤمبر الحالي.

بدأت الفعاليات بعدة ورش تدريبية في الحرف اليدوية ومنها الإكسسورات وقدمتها الفنانة شيرين عفيفي، وبدأت بتعريف الطالبات الخامات والأدوات، والأحجار المستخدمة بالورشة، وقاموا بتصميم عدد من الأساور المتنوعة في الشكل والألوان، وتحدثت مع الطالبات عن كيفية عمل مشروع من المنزل من خلال استفادتهم من الورشة لتحقيق عائد مادي ومعنوي. 

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بروتوكول تعاون بين "قصور الثقافة" و"القومى للبحوث الاجتماعية" لتعزيز الوعى الثقافى

وقدمت الباحثة نهى الكاشف ورشة حكي شعبي عن بعض الأمثال الشائعة والمستخدمة في الحياة اليومية، وحكاية كل مثل وأصله والمعنى المتعارف عليه، كما قامت بعقد مقارنة بين المثل في منطقة حلايب والحضر، بينما مارست الباحثة فاطمة أحمد بعض الألعاب الشعبية مع الفتيات مثل "كيلو باميه، السمكة والصياد، الغاز عروستي".

وفي قصر ثقافة حلايب، نفذ الفنان جلال عبدالخالق ورشة النحت على الصدف، ونقل الرسمة على الصدف بطريقة الغائر، بينما تناول يوسف جلال من خلال ورشة الريبوسيه "الطرق على النحاس"، بالحديث مع الشباب عن فن الطرق على النحاس، بداية من الرسم على الورق ولصقها على النحاس، والطرق عليه، ثم استخدام أسلوب الغائر لتأكيد الرسمة 

وفي إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، شهد القصر ندوة عن "قيمة الانتماء والمهارات الاجتماعية" قدمها أحمد جمال الباحث بالمركز، وتحدث خلالها عن أهمية المهارات الإجتماعية للفرد لتعزيز قيمة الانتماء لديه، كما قدم نبذة مختصرة عن توكيد الذات كأحد المهارات الاجتماعية 

وبالتوازي أقيمت بقصر ثقافة شلاتين ورشة فن الخيامية نفذتها الفنانة مدينة مصطفى، وقامت بتدريب الفتيات بكيفية رسم الباترون على القماش ثم قصه والتطريز عليه لإنتاج قطع فنية من الشنط والمعلقات.

وتقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

شباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد فعاليات الأسبوع الثقافي نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة خطط العدالة الثقافية المناطق الحدودية النائية

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