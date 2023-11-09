طلاب "شبان القليوبية" ينظمون احتفالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

نظمت مدرسة الشبان العالمية ببنها احتفالية للتضامن مع الأشقاء الفلسطنين ودعم جهود القيادة السياسية والمصرية في مواجهة الاعتداء الغاشم علي أهالي غزة.

تضمنت الاحتفالية التي نظمها تلاميذ الروضة ورياض الاطفال بحضور مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس الإدارة والممثلة القانوني لمدارس جمعية الشبان العالمية ببنها عروض فنية وفقرات شعرية وحماسية للتعبير عن رفض المجازر الاسرائلية بحق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قصف وتصفية لأهالي غزة.

وقال الممثل القانوني مصطفي فرج، في بيان، إن الاحتفالية تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى في تقديم أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، مشيرًا أننا جميعا نتضامن إنسانيا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة إيمانا منا بالدور الكبير الذي تقدمه مصر قيادة وشعبا لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

وثمن فرج الموقف التاريخي والبطولى الذي تتخذه الدولة المصرية طوال الوقت ومواجهة ضغوط بعض القوى الدولية التي تدعو إلى تهجير الأشقاء الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.