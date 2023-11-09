الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب "شبان القليوبية" ينظمون احتفالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

طلاب مدارس الشبان
طلاب مدارس الشبان بالقليوبية

نظمت مدرسة الشبان العالمية ببنها احتفالية للتضامن مع الأشقاء الفلسطنين ودعم جهود القيادة السياسية والمصرية في مواجهة الاعتداء الغاشم علي أهالي غزة.

تضمنت الاحتفالية التي نظمها تلاميذ الروضة ورياض الاطفال بحضور مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس الإدارة والممثلة القانوني لمدارس جمعية الشبان العالمية ببنها عروض فنية وفقرات شعرية وحماسية للتعبير عن رفض المجازر الاسرائلية بحق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قصف وتصفية لأهالي غزة.

وقال الممثل القانوني مصطفي فرج، في بيان، إن الاحتفالية تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى في تقديم أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، مشيرًا أننا جميعا نتضامن إنسانيا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة إيمانا منا بالدور الكبير الذي تقدمه مصر قيادة وشعبا لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

وثمن فرج الموقف التاريخي والبطولى الذي تتخذه الدولة المصرية طوال الوقت ومواجهة ضغوط بعض القوى الدولية التي تدعو إلى تهجير الأشقاء الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية مدارس الشبان تنظيم احتفالية طلاب المدارس الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

جلسة حوارية لمناقشة اللائحة الداخلية لقبول الطلاب لجامعة بنها الأهلية

محافظ القليوبية يبحث معوقات الاستثمار ووضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة

جامعة بنها تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

محافظ القليوبية: إزالة 408 حالات تعدٍ وتحرير 180 محضر مخالفة مبان

محافظ القليوبية يتفقد معارض تخفيض الأسعار بشبرا الخيمة

أسرة عروس القليوبية تذبح عجل ابتهاجا بإعدام قاتل نجلتهم

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص وإصابة سيدة بالقليوبية

المؤبد لمتهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

البيت الأبيض: نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب

إسماعيل هنية يبحث مع الوزير عباس كامل فى مصر الأوضاع فى غزة

استغل غياب والدتها.. الإعدام شنقًا لعامل هتك عرض ابنته فى الإسكندرية

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس