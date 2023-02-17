«التعليم أولا».. إنشاء وتطوير عدد من مدارس القليوبية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، حيث تضخ الدولة المصرية ملايين الجنيهات من أجل النهوض بالجيل الجديد، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت الدولة نجاحًا كبيرًا وملحوظًا في قطاع التعليم، وفي التقرير التالي نسرد بعض الإنشاءات والافتتاحات لبعض المدارس في محافظة القليوبية.

مدرسة زاوية الشيخ سند الإبتدائية

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع التعليم والذي يشهد طفرة واهتمام كبير على مدار الـ8 سنوات الماضية، تم تنفيذ مشروع مدرسة زاوية الشيخ سند الإبتدائية، التابعة لمحافظة القليوبية، والذي تم تنفيذها في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعتبر مدرسة زاوية الشيخ سند التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ضمن المنشآت الجديدة التي شهدتها المحافظة على مدار الفترة الماضية، وتم تنفيذها بإجمالي 6 مليون جنيها، في إطار مشروعات تطوير التعليم ما قبل الجامعي.

مدرسة زاوية الشيخ سند الإعدادية

تم تشييد مدرسة زاوية الشيخ سند الإعدادية بمحافظة القليوبية، خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمنشآت التعليمية، وذلك في مختلف قرى ومحافظات مصر.

وتم إنشاء مدرسة زاوية الشيخ سند الإعدادية التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بإجمالي تكلفة 6 مليون جنيها.

مدرستى كفر شبين الابتدائية وصلاح قطب الابتدائية

ضمن المشروعات التي شهدتها محافظة القليوبية في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، شهدت مدرستى كفر شبين الابتدائية وصلاح قطب الابتدائية أعمال تطوير وتجديد، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فقد شهدت مدرستى كفر شبين الابتدائية وصلاح قطب الابتدائية التابعتين لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة بإجمالي تكلفة قدرها 1.4 مليون جنيها.