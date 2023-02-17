السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التعليم أولا».. إنشاء وتطوير عدد من مدارس القليوبية

مدارس القليوبية
مدارس القليوبية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، حيث تضخ الدولة المصرية ملايين الجنيهات من أجل النهوض بالجيل الجديد، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت الدولة نجاحًا كبيرًا وملحوظًا في قطاع التعليم، وفي التقرير التالي نسرد بعض الإنشاءات والافتتاحات لبعض المدارس في محافظة القليوبية.

مدرسة زاوية الشيخ سند الإبتدائية

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع التعليم والذي يشهد طفرة واهتمام كبير على مدار الـ8 سنوات الماضية، تم تنفيذ مشروع مدرسة زاوية الشيخ سند الإبتدائية، التابعة لمحافظة القليوبية، والذي تم تنفيذها في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعتبر مدرسة زاوية الشيخ سند التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ضمن المنشآت الجديدة التي شهدتها المحافظة على مدار الفترة الماضية، وتم تنفيذها بإجمالي 6 مليون جنيها، في إطار مشروعات تطوير التعليم ما قبل الجامعي. 

مدرسة زاوية الشيخ سند الإعدادية

تم تشييد مدرسة زاوية الشيخ سند الإعدادية بمحافظة القليوبية، خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمنشآت التعليمية، وذلك في مختلف قرى ومحافظات مصر.

وتم إنشاء مدرسة زاوية الشيخ سند الإعدادية التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بإجمالي تكلفة 6 مليون جنيها.

 مدرستى كفر شبين الابتدائية وصلاح قطب الابتدائية

ضمن المشروعات التي شهدتها محافظة القليوبية في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، شهدت مدرستى كفر شبين الابتدائية وصلاح قطب الابتدائية أعمال تطوير وتجديد، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فقد شهدت مدرستى كفر شبين الابتدائية وصلاح قطب الابتدائية التابعتين لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة بإجمالي تكلفة قدرها 1.4 مليون جنيها.

التعليم ما قبل الجامعي الدولة المصرية الدولة المصرية ا الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة القليوبية بقطاع التعليم قناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«إعلام حماة الوطن» يستعرض خطة عمل الفترة المقبلة بالمنيا

مدرب الهلال السودانى: لا نريد سوى الفوز على الأهلى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال أسبوع وموعد استقرار الأحوال الجوية

فؤاد حسين: تجربة العراق فى مكافحة الإرهاب يمكن أن تنقل إلى دول أخرى

«الدوم».. حميد الشاعرى: الفنان ممكن يعوض الموهبة بالذكاء

حبس «صاحب كشك» بتهمة الاتجار فى العملة بالموسكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسبانية تستنكر قرار «برشلونة» بتعليق علاقاتها مع إسرائيل

«الدولة الرابعة».. لماذا تهتم إسرائيل بالتطبيع مع السودان؟

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»