الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد تراجع درجات الحرارة.. أكلات تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

صورة ارشيفية لطبق
صورة ارشيفية لطبق طعام

يحتاج فصل الشتاء إلى تناول نوعيات معينة من الأطعمة، التي تساعد وتحفز الجسم على الدفيء وترفع من درجة حرارته في ظل تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء.

أطعمة تساعد على علاج البشرة الجافة وترطيب الجسم فى فصل الخريف

ومن أبرز الأطعمة التي تساعد على التدفئة، بشكل عام، الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم يمكن أن تساعد في رفع درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالدفء، وهي عملية إنتاج الجسم للحرارة الناتجة عن استقلاب الطعام، ابحث عن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات، العديد من هذه الأطعمة أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

مأكولات ترفع درجة حرارة الجسم

 

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن، مصدر جيد للحديد، الحديد معدن مهم للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد برودة اليدين والقدمين أو يشعرون بالتعب بسهولة، يمكن أن يوفر تناول اللحوم الحمراء أيضًا فيتامين ب 12، الذي يساهم في صحة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة.


البطاطا الحلوة

تحتاج البطاطا الحلوة والخضراوات الجذرية الأخرى إلى مزيد من الطاقة للتنقل خلال عملية الهضم، مما يرفع درجة حرارة الجسم. تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى وجبة الشتاء الدافئة. تظهر الأبحاث أن البطاطا الحلوة مفيدة أيضًا لصحة العين.


الموز

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب والمغنيسيوم، وهما مهمان لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح، تساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن للموز أيضًا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك، من بين الفوائد الصحية الأخرى.

 

المكسرات

بعض المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والفستق والتمر مفيدة أيضًا في فصل الشتاء. تعمل هذه المكسرات على تسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة درجة حرارة الجسم، مما يجعلك تشعر بالحرارة في النهاية.

الأطعمة فصل الشتاء استقلاب الطعام البروتينات اللحوم الحمراء

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