أسباب رفض لجنة التخطيط بالأهلى التعاقد مع مهاجم إنبى فى الشتاء

أغلقت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ملف التعاقد مع احمد أمين أوفا مهاجم إنبي في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث ضربت الانقسامات الجهاز الفني للفريق بشأن ضم اللاعب.

وكشف مصدر مسئول عن أن هناك بعض المسئولين رحبوا بالتعاقد مع اللاعب وهناك من رفض الأمر بحجة عدم قدرة اللاعب علي قيادة هجوم الأهلي.

وأضاف المصدر أن اللجنة تسلمت تقريراً عن سر رفض التعاقد مع أوفا، حيث أكدت تخوفها من تكرار تجربة شادي حسين وحسام حسن بعد التعاقد معهما من سيراميكا كليوباترا وسموحة علي الترتيب ومن ثم تم تأجيل حسم القرار.

وأشار المصدر إلي أن هناك رغبة في حسم ملف التعاقد مع مدافع سوبر في يناير بناء علي طلب مارسيل كولر لتدعيم الخط الخلفي في ظل إصابات محمود متولي المتكررة وعدم ثبات مستوى الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم بجانب كثرة مشاكل محمد عبدالمنعم في الفترة الأخيرة لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

الأهلي يتفوق على سيراميكا في تاريخ المواجهات

في المقابل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم باستاد المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري العام.

لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.