الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“إكسترا نيوز” ترصد وصول أول سيارتين إسعاف عبر معبر رفح

سيارات اسعاف معبر
سيارات اسعاف معبر رفح

رصد عوض الغنام، موفد إكسترا نيوز، من أمام معبر رفح البري، خروج أول سيارتين إسعاف تحمل أحد المصابين، بجانب خروج عدد من مزدوجي الجنسية.

وقال إن "هناك عددًا آخر من سيارات الإسعاف تتمركز الآن في معبر رفح البري للسماح لها بالدخول إلى المعبر ونقل آخرين، منوهًا بأن الأعداد التي وصلت حتى اللحظة فاقت حاجز الـ200 جريح ومصاب عبروا من الحدود الفلسطينية إلى المصرية وقُدمت لهم جميع الرعاية الممكنة في جميع المستشفيات المصرية، وهناك حالات استدعت تدخلًا جراحيًا تم إرسالهم إلى محافظات أخرى مثل الإسماعيلية وبورسعيد وربما إلى القاهرة".

وأكد أن “هناك حالة تسابق بين الجراحين والأطباء المصريين للتعامل مع هذه الحالات، لأن الحالات التي تعبر معبر رفح أحيانًا تستدعي تدخلًا جراحيًا سريعًا مثل بتر بعض الأعضاء لأن هناك شظايا قد تغلغت داخل أجسادهم بالإضافة إلى شظايا قد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك في أماكن خطيرة في المخ، ولكن الحريق هو السمة الغالبة في أجساد الفلسطينيين التي تصل إلينا بنسبة تزيد عن 70% نتيجة الفسفور الأبيض الذي يتم استخدامه على مدار الساعة”.

رفح البري معبر رفح البري الحدود الفلسطينية مصر الاطباء المصريين

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